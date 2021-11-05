Abdal Halil Ağanın torunlarına büyük saygısızlık!

Çifte standarda maruz kalan Abdal Halil Ağanın torunları yapılan bu saygısızlığa mahallede bir araya gelerek tepkilerini gösterdiler.



Abdal Halil Ağanın torunlarının iddialarına göre Kahramanmaraş’ta hamamlara alınmadıkları gerekçesiyle ve hamam işletmecileri kendilerinden hamam ücretinin daha fazla talep ettiği ve küçük çocuklardan da ücret aldıklarını ifade ettiler.