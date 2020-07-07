“Adalet” temalı resim yarışmasında dereceye giren resimler!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız, Kahramanmaraş Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İlköğretim ve Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Adalet” temalı resim yarışmasında 26/06/2020 tarihinde düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilerimize ödülleri takdim edilmiş ve akabinde dereceye giren öğrencilerimiz tarafından çizilen resimler Adliyemiz -1 kat Kafeterya alanında sergiye açılmıştır.

KAHRAMANMARAŞ 07.07.2020, 18:19
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“Adalet” temalı resim yarışmasında dereceye giren resimler!

Küresel ölçekte insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (KOVID-19) salgını ile mücadelede Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı olarak sürecin başından bu yana Adliyemiz ve bağlı hizmet binalarımızda salgının oluşması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tüm önlemler alınmış olup temizlik ve sterilizasyon işlemleri aralıksız olarak devam ettirilmektedir.

İlköğretim grubunda 1. Seçilen Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Rümeysa YÜKSEL ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “bir kesimin evine ekmek ve su götürebilmek için çabaladığını, diğer bir kesimin ise bolluk içerisinde rahatça yaşamını sürdürdüğünü anlatmaya çalıştığını, gelecekte İç Mimar olmak istediğini” belirtmiştir.

Lise grubunda 1. Seçilen Atatürk Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Ayşe Ragibe KEKLİK ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Yapmış olduğu çalışmayı tüm Dünyada adaletin temsiline yönelik çizimlerle oluşturduğunu, adaletin ve hukukun üstünlüğünü ortaya koymaya çalıştığını, çalışmasını adalet sembolleriyle güçlendirdiğini, gelecekte Diş Hekimi olmak istediğini“ belirtmiştir.

İlköğretim grubunda 2. Seçilen 100. Yıl Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Ayşe ENKÜR ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Adaleti ve çocuklara yapılan istismarı anlatmak istediğini, çizmiş olduğu resmin sağ tarafında adaletin uygulandığını gösterdiği, sol tarafında ise adaletin olmadığı kötü bir yerin bulunduğunu gösterdiğini, gelecekte akademisyen olmak istediğini” belirtmiştir.

Lise grubunda 2. Seçilen Atatürk Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Nuray KAHYA ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “çocukların masumiyetini anlatmak istediğini, gelecekte Mimar olmak istediğini” belirtmiştir.

İlköğretim grubunda 3. Seçilen 100. Yıl Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Hasan Ali KARPUZ ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Güneşi adalet olarak gördüğünü, güneş üzerine resmettiği eli ise Hâkim ve Savcıların eli olarak gördüğünü, Hâkim ve Savcıların ülkemize bir el olarak uzanıp sorunları çözdüğünü göstermek istediğini, gelecekte Akademisyen olmak istediğini” belirtmiştir.

Lise grubunda 3. Seçilen Ömer Bin Abdülaziz Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Safiye HALAF ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Adalet hizmetleri yerine getirilirken önyargının bulunmaması gerektiğini ve önyargının adaletin tesisine engel olduğunu anlatmaya çalıştığını, gelecekte Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında öğrenim görmek istediğini” belirtmiştir.

İlköğretim grubunda 4. Seçilen Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yusuf KANADIKIRIK ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “İnsan arasındaki sosyal yaklaşımları ele aldığını, yapılan iyilik ve yardımların birileri tarafından beğenilmek üzere gerçekleştirildiğini, bunların yanlış olduğunu göstermek için bu şekilde bir resim çizdiğini, gelecekte yapacağı mesleğe henüz karar vermediğini” belirtmiştir.

Lise grubunda 4. Seçilen Kahramanmaraş Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Ebrar Zişan UZUN ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Adaleti adaletsizlik ile anlatmaya çalıştığını, zenginlerin paraları sayesinde adaleti etkileyebildiklerini, bir kesimin savaş ve zorluklar içinde kaldığını, diğer bir kesimin ise rahat bir yaşam sürdüğünü anlatmak istediğini, gelecekte Astronot olmak istediğini belirtmiştir.

İlköğretim grubunda 5. Seçilen Serhan Çalık Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Emir Kadri HAMZAOĞLU ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “Adaletin her zaman yerini bulacağını, Dünya üzerinde herkesin eşit olduğunu göstermeyi amaçladığını, gelecekte Hâkim veya Cumhuriyet Savcısı olmak istediğini” belirtmiştir.

Lise grubunda 5. Seçilen Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Fatma Nur DELİGÖZ ile yapılan röportajda çizmiş olduğu resimde; “kadına yönelik uygulanan şiddetin bizzat şiddete maruz kalan kadın tarafından dile getirilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştığını, gelecekte Hemşire olmak istediğini” belirtmiştir.

“Adalet” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin resimleri ayrıca Kahramanmaraş Adliyemiz web sayfasında sergilenmeye devam edilecektir.

Bu vesileyle yarışmaya katılım sağlayan yarınımızın umudu olan öğrencilerimize öğrencilik yaşamlarında ve hayatta, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

#Kahramanmaraş #Adalet #Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı #resim yarışması
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