Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri Saimbeyli ve Tufanbeyli ile Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki ilçeleri Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.