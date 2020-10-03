Adanis Park Termal Otel vatandaşların hizmetinde
Kahramanmaraş’ın gizli doğal merkezi Döngele’de Adanis Park Termal Otel siz değerli Kahramanmaraş halkının hizmetinde.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 17:37 03.10.2020, 19:05
3106
Kahramanmaraş’ın gizli doğal merkezi Döngele’de Adanis Park Termal Otel siz değerli Kahramanmaraş halkının hizmetinde.
Bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap eden Adanis Park Termal Otel eşsiz doğa güzellikleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Birçok hastalığa faydası olan termal suyun göbeğinde bulunan Adanis Park Termal Otel sınıfının en iddialısı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Adanis Park Termal Otel İşletme Sahibi Selim Bahar otel hakkında bilgiler verdi.
İlhan Yabacı 4 hafta önce
Çok temiz güzel yeni bir otel ben minibüs ile yolcu misafir götürüyorum çok Güzel temiz çok faydalıdır tavsiye ederim
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (6)
gökhan emekli 4 hafta önce
Manzara harika, gündüzü başka gecesi başka güzel, temiz bakımlı rahat, Kahvaltı olsun yemekleri .çok lezzetli. Çalışanlar güler yüzlü insanlar, başka yerde kalmayı tercih etmem. Tavsiyemdir.
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
İskenderkurt46 4 hafta önce
Hayırlı olsun tüm Kahramanmaraş'ımıza
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (1)
İlhan Yabacı 4 hafta önce
Çok temiz güzel yeni bir otel ben minibüs ile yolcu misafir götürüyorum çok Güzel temiz çok faydalıdır tavsiye ederim
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (5)
İlhan Yabacı 4 hafta önce
Çok temiz güzel yeni bir otel ben minibüs ile yolcu misafir götürüyorum çok Güzel temiz çok faydalıdır tavsiye ederim
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (14)
24°
açık
Namaz Vakti 04 Ekim 2020
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:23
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Aston Villa
|2
|6
|7. Arsenal
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Man City
|3
|4
|11. Newcastle
|3
|4
|12. West Ham
|3
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|5
|8
|2. Villarreal
|5
|8
|3. Valencia
|4
|7
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Barcelona
|2
|6
|7. Sevilla
|2
|6
|8. Real Betis
|4
|6
|9. Cádiz
|4
|6
|10. Granada
|3
|6
|11. Atletico Madrid
|3
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Huesca
|5
|4
|15. Elche
|3
|4
|16. Levante
|3
|3
|17. Osasuna
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1