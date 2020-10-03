Adanis Park Termal Otel vatandaşların hizmetinde

Kahramanmaraş’ın gizli doğal merkezi Döngele’de Adanis Park Termal Otel siz değerli Kahramanmaraş halkının hizmetinde.

Bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap eden Adanis Park Termal Otel eşsiz doğa güzellikleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Birçok hastalığa faydası olan termal suyun göbeğinde bulunan Adanis Park Termal Otel sınıfının en iddialısı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Adanis Park Termal Otel İşletme Sahibi Selim Bahar otel hakkında bilgiler verdi.