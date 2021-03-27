AFAD'ın Gezici Deprem Simülasyon TIR’ı Kahramanmaraş’ta faaliyetine başladı

AFAD'ın tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı, Kahramanmaraş’a geldi.





İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 Yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla illerde Afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve toplumun tüm katmanlarında bu bilincin yerleştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen afet eğitimleri kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Deprem Simülasyon Tırı, Kahramanmaraşlılarla buluştu.



Kahramanmaraş demokrasi meydanında konuşlandırılan Mobil Deprem Simülasyon Tırı maske - mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilip, AFAD Uzmanları tarafından deprem simülasyonu ile deprem anı ziyaretçilere yaşatılarak, deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.