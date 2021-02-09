‘Afşin Arı Evi’ projesi işbirliği protokolü imzalandı

Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi, Afşin’deki lavanta bahçelerine kurulacak arı evleri projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak, insan ve arıları kendi doğasında buluşturacak.

Hacettepe Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kurulacak arı evi projesiyle alakalı bilgi veren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçe genelinde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerle arıları buluşturarak Afşin’i ‘lavanta ve arı kenti’ yapmak istediklerini belirtti.

Afşin’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir yol aldıklarını ve hayata geçirilecek arı evi projesiyle de ülke genelindeki api turizmine katkıda bulunmak istedikleri ifade eden Güven, “İlçemizde lavanta başta olmak üzere diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi noktasında çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Özellikle belirlediğimiz örnek çiftçilerimiz ürünlerini aldı ve ekonomik olarak gelir elde etmeye başladı. Bu çalışmaları yaparken bizim ana amacımız yerel kalkınmaya destek olmak ve Afşin’de ekilmeyen ve kıraç arazilerimizin değerlendirilmesini sağlamaktı. İlçemizdeki arazi potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak kıraç ve ekim yapılmayan alanlarda tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesiyle katma değeri yüksek ürünlerle çiftçilerimizin gelir elde etmesini arzuluyorduk. Belediyemizin öncü olduğu bu çalışmalara örnek çiftçilerimiz de ilgi göstermeye başladı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında bir hayli yol aldık ve bu ürünlerin endüstriyel olarak değerlendirilmesi ve mamul haline getirilmesi noktasında tesisimizi kurduk. Bu aşamaya kadar çalışmalarımızın karşılığını aldık.” diye konuştu.

Afşin olarak yine bir ilke imza atacaklarına değinen Güven, açıklamasına şöyle devam etti:

“Afşin’de tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda merkez haline gelmesi için yapılan çalışmalarımızda bize yeni bir kapı açıldı. Bu bitkilere arı ve arı ürünlerini eklemek için projemizi hazırladık. Özelikle günümüzde lavanta balına olan ilgi çok fazla artmış durumda. Lavanta balı, normal bal fiyatlarının neredeyse üç katı fiyatla satılmakta. Bu konuda da bir çalışma yapabilir miyiz?

Bunu yaparken de aynı zamanda arıların dünya ekolojisine sağladığı katkısına dikkat çekmeyi düşünürken yolumuz Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan ve Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım Hocamız ile kesişti. İlçemizde yapmış olduğumuz çalışmaları anlattık ve arı ve arı ürünleriyle yapmak istediğimiz düşüncelerimizi anlattık. Hocamız ve ekibi Ankara’dan Afşin’e gelerek saha gezisi ve potansiyelimiz ile ilgili incelemede bulunduktan sonra bize destek olabileceklerini belirttiler.”

Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında teknik ve bilimsel danışmanlık protokolünün imzalandığına değinen Güven, “Hacettepe Üniversitesi bizlere bilimsel ve teknik anlamda destek sağlayacak. Belediye olarak api turizmi ve arı evleri konularında çalışmalarımıza başladık. Proje aşamasını geride bıraktı ve ihale aşamasına geldik. İnşallah Türkiye’deki ilk arı evini Afşin’de kurarak tıbbı ve aromatik bitkileri arılar ile buluşturacağız. Bunun gururunu yaşarken diğer taraftan da arıların ve arı üretiminin deneysel ortamda gözlenmesini sağlayacak arı evi projesini hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.”

-“Dünya ekolojisine katkıda bulunmak istiyoruz”

Kurulacak arı evleriyle alakalı bilgi veren Güven, “İlçemizde bir taraftan tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştirerek bir taraftan da dünya ekolojisine arılarla destek olmak istiyoruz. Arı evlerinde bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi sağlanırken hangi şartlarda çalışıyorlar, hangi koşullarda üretiliyor bu aşamalarda ziyaretçilerimiz bunları görebilecek. Şeffaf arı kovanlarının içerisindeki arıların bu döngüsünü göstererek dünya ekolojisine katkısını vurgulamak istiyoruz. İnşallah bu projemizle birlikte hem çiftçilerimize hem de arı üreticilerimize katma değeri yüksek daha fazla gelir elde etmelerini sağlayacağız. Çevreci projemizin şimdiden Afşin’e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

“İnsan ve arılar kendi doğasında buluşacak”

Afşin Belediyesi işbirliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ifade eden ve Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım, “ Afşin’de kurulacak Arı Evi Projesi, Hacettepe Üniversitesinin bilimsel danışmanlığı ve teknik desteğiyle Afşin Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Günümüzde arı ürünlerinin özellikle sağlık koruyucu rolleriyle önemi gitgide artıyor. Afşin Belediyesinin ve ilçe çiftçilerinin kurmuş olduğu lavanta bahçelerinin içine inşa edilecek arı evi bu anlamda toplum ile arıyı kendi doğasında buluşturmayı hedefliyor.” diye konuştu.

“Arı evleri üniversitenin takibinde olacak”

Hacettepe Üniversitesi olarak Afşin’e kurulacak arı evlerinin her aşamasını takip edeceklerini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım, “Üniversitemiz bilimsel danışmanlığında kurulacak arı evlerinin inşaat safhasından içine konulacak arı kolonilerinin sağlık kontrollerine, hijyenik ortamda arı ürünlerinin üretilmesine ve üretilen arı ürünlerinin analizine kadar her safhada yer alacağız. Bu ortak işbirliğine bilimsel ışık altında devam edilmesi Hacettepe Üniversitesinin en fazla önem verdiği konulardan bir tanesi. Afşin’de hayata geçireceğimiz bu projenin diğer il ve ilçelere de örnek olmasını hedefliyoruz. Çünkü api turizm dediğimiz, arı ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği, arıların nasıl bir ortamda çalıştı, doğada arı ile çiçeğin buluştuğunu topluma göstermek aslında arı ürünlerinin kullanımında toplum bilincinin oluşturulmasında en önemli safhayı oluşturuyor. Bu anlamda Afşin Belediyesinin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Bu tür projelerin fazlalaşmasını ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.