Afşin ve Elbistan’da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Atatürk anıtı önünde yapılan törende Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan anıta çelenk sundu.

Az sayıdaki katılımcı ile gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Afşin’de de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. Yıl dönümü Elbistan’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstü önünde yapılan törenle kutlandı.

Milli iradenin yaşatılmasında Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görev düştüğünü ifade eden Arslan şu ifadelere yer verdi:

“Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugünde vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Gençler, Atatürk'ün eserlerinin temel taşlarıdır. Her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Bu duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum”