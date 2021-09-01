Afşin’de 10 öğrenci ‘hafızlık icazet belgesi’aldı
Afşin İlçe Müftülüğü Yatılı Kuran Kursunda Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenci, düzenlen törenle icazetini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 16:47 01.09.2021, 19:26
Kuran-ı Kerim okunmasının ardında hafız olmaya hak kazanan öğrencilere icazet belgesi takdimi yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.
Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Hafızlık müessesesinin önemli bir makam olduğunu ifade etti
Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç, ilçe müftüleri, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
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