Afşin’de 10 öğrenci ‘hafızlık icazet belgesi’aldı

Kuran-ı Kerim okunmasının ardında hafız olmaya hak kazanan öğrencilere icazet belgesi takdimi yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Hafızlık müessesesinin önemli bir makam olduğunu ifade etti

Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç, ilçe müftüleri, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.