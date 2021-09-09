Afşin’de 50 din görevlisi Mil Diyanet Sen’e katıldı!

Afşin’de bir restoranda düzenlenen toplu katılım töreninde konuşan Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sendika olarak Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde teşkilatlanma çalışmasını tamamlayarak, yüzde 95.5’lik oranla en hızlı büyüyen sendika ünvanlını aldıklarını söyledi. Afşin’deki teşkilatlanma çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Gül, Mil Diyanet Sen Afşin İlçe Temsilciliği görevine Feyzullah Özenir’in geldiğini belirtti.

Mil Diyanet Sen olarak manevi tahribatın önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Gül, “Sendika olarak çalışmalarımızı iki koldan yürütmekteyiz. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı tüm çalışanlarımızın sorunlarını, problemlerini çözmek. İkinci hizmet kolumuz ise ülkemizde yaşanan manevi tahribata engel olma adına neler yapılabilir ve hangi çalışmaları yapılabilir noktasında sendikal faaliyetlerimiz oluyor. Sendikal çalışmalarımız kamuoyunda da ciddi karşılık buldu. Afşin’imizde gerçekleştirdiğimiz toplu katılım programı gibi birçok il ve ilçemizde sendikamıza toplu katılım programları düzenliyoruz.” açıklamasında bulundu. 2 Ağustos’ta başlayan ve 3 hafta boyunca devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlarından sendika olarak memnun olmadıklarını ifade eden Gül, şunları söyledi: “Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri fiyaskoyla sonuçlandı. Bu sözleşmeyi eleştirmemizin sebebi sadece verilen zam oranları değil, sendika olarak enflasyon altında kalan zam oranlarına zam bile demiyoruz.

Özellikle Memur-Sen’in sendikacılığa yüzde bir baraj koyması ve birçok sendikanın bu barajın altında kalıyor olması ötekileştirme kültürünün sendikacılığa getirmiş oldular. Mil Diyanet Sen olarak baraj sorunumuz olmamasına rağmen diğer kardeş sendikalarımızın hakkını savunmak adına Danıştay 10. Dairesine ilgili 23. Maddenin iptali için davamızı açtık. Ahlak ve maneviyat ilkesini önceleyen ve bu ilkeyi bayraklaştıran bir sendika olarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim sendikamıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Birlikte büyümeye devam edeceğiz” Konuşmanın ardından din görevlileri Mil Diyanet Sen’e katılım gerçekleştirdi. Programa Mil Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu ile din görevlileri katıldı.



