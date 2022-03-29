Afşin’de Bal Üreticilerine Besleme Şekeri Dağıtıldı

Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, ağır geçen kış şartlarından sonra dağıtılan şekerlerin arılara beslenme takviyesi olacağını söyledi.



Kayapınar, “Afşin ve Kahramanmaraş il genelindeki arı yetiştiricilerimize ağır geçen kış şartları nedeniyle beslenme şekeri dağıtıyoruz. Kış mevsimi uzamasından dolayı arıların kovan içerisindeki stokları azaldı. Arıların çalışmaya başlaması için beslenmesi gerekmekte. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız desteklemesi bulunmakta. Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliği üyelerimize aktif kovan varlığınca şeker dağıtılacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum, ülkemize katma değer sağlayan arı yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İlkbahar döneminde arılara verilen şekerin beslenme ihtiyacını karşıladığını, bala etkisi olmadığını belirten Kayapınar, “ Vatandaşlarımızca arılara verilen şeker eylemi farklı değerlendirilebiliyor. Şuanda dağıtılan şeker bakım, besleme kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca nektar sağımından 40 gün önce verilen şekerin bal değerinde bir etkisi yoktur. Verimli bir dönem olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.



Afşin’de arıcılara ilk defa besleme şekeri desteği yapıldığını belirten Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliği Başkanı Fevzi Özgül de, “Birlik olmanın faydalarını görmeye devam ediyoruz. 30 yıl boyunca ilçemizde böyle bir destek yapılmamıştı. Bu kapsamda ilçemize gönderilen 7 ton şekeri birliğimiz üyelerine aktif kovan sayınca bölerek dağıtacağız. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından besleme şekerlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.