Afşinli Kadın Girişimciler Citibank Mikro Girişimci ödülünü kazandı!

2014 yılında mikrokrediden destek alarak başladığı bazlama, gözleme, kömbe ve ekmek üretimi yapan 61 yaşındaki girişimci Rahime Özer, bugün 2 dükkanıyla 8 kişiye istihdam sağlıyor.

11 kategoride değerlendirilen Citibank Mikro Girişimci Ödüllerinde Yerel Rol Model Kategorisi’nde üçüncü olan Rahime Özer, katılım belgesini Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’dan aldı.

Kaymakam Pınar, burada yaptığı açıklamada, “Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımı noktasında başarılı ve örnek olacak bir çalışmayla ilçemizden Rahime hanım bu ödülü aldı. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

2014 yılında açtığı işyerinde ürettiği unlu mamulleri Türkiye’nin her yerine göndermeye başladığını ifade eden Rahime Özer, “ Bu ödülü kazandığım ve derece aldığım için çok mutluyum. Afşin Kaymakamımız bize gelen ödülü takdim etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Mikrokredi ile 7 yıl önce tanıştım. Afşin’de yapılan çalışmaları takip ettim. İlçemizde mikrokredi çalışmaları yapan arkadaşlarla bir araya geldim ve düşüncelerimi anlattım. Şuanda eşimin de desteğiyle yapmış olduğum unlu mamuller işiyle evimi aldım, arabamı aldım ve Afşin’de şuan için iki adet dükkanım var. Ayrıca yanımda 7-8 kişi çalışıyor. Bunun yanı sıra çocuklarıma yardımcı oluyorum.” açıklamasında bulundu. İnsanın kendi parasını kazanması gerektiğini söyleyerek, kadınlara çağrıda bulunan Özer, şu ifadelere yer verdi: “İsmimin açıklanmasıyla çok mutlu oldum. Kadınların ezilmesini kesinlikle istemiyorum. Kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey olmadığını söylemek isterim. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Hiçbir iş zor değil, yeter ki insan yapmak için çabalasın. Bunlara bir de aile desteği eklenirse her işin altından kalkılacağını düşünüyorum.”

Mikrokredinden aldığı destek ile açmış olduğu bakkal dükkanını orta düzeydeki market haline getirdiğini söyleyen Elif Kaynak da, “ Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde 9 girişimci kadın Umut Veren Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. Bunlardan biri de ben oldum. Eşimden ayrıldım, iki çocuğuma bakıyorum. İşletmiş olduğum yer ve ailemin desteği sayesinde kızlarımı büyütüyorum ve okutuyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durduğum için çok mutluyum” diye konuştu.