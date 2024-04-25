Yüksek Sıcaklıkların Etkisiyle Araçların Motor Ve Elektrik Sistemlerinde Yaşanan Aşırı Isınma, Yangın Riskini Artırıyor.

Kahramanmaraş'ta Son Bir Hafta İçerisinde Meydana Gelen Araç Yangınları, İtfaiye Ekiplerini Ve Yetkilileri Alarma Geçirdi.

Sıcak Havalarda Park Halinde Bırakılan Araçlarda Çıkan Yangınlar, Hem Maddi Kayıplara Hem De Can Kaybı Riskine Neden Olabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi, Araplı Yolu Üzeri Ve Daha Bir Çok Yerde Çıkan Araç Yangınlarına Kısa Sürede Müdahale Ederek Büyük Felaketlerin Önüne Geçti.

Artan Hava Sıcaklıklarıyla Birlikte Araç Yangınlarının Artmasıyla İlgili Olarak Yetkililer, Vatandaşların Dikkatli Olmalarını Ve Gerekli Önlemleri Almalarını Önemle Tavsiye Ediyor, Bu Sayede, Can Ve Mal Kayıplarının Önüne Geçilmesi Hedefleniyor.

