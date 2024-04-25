Kahramanmaraş'ta Eğitim Sektöründe Öncü Olan Bridge English Academy, Öğrencilerin Dil Becerilerini Sadece Derslerde Değil, Aynı Zamanda Günlük Yaşamda Da Kullanmalarını Teşvik Ediyor.

Kurum, Entegre Sesli, Görüntülü Ve Etkileşimli Etkinliklerle Öğrencilerin Öğrendikleri İngilizce Kalıplarını Ve Kelimelerini Yaşamın İçinde Uygulamalarını Sağlayarak Dil Öğrenme Sürecini Daha Etkili Hale Getiriyor.

Bridge English Academy'nin Öğrencileri, İngilizceyi Diğer Okul Konularıyla Ve Evrensel Değerlerle Bağlantı Kurarak 21. Yüzyıl Becerilerine Sahip Küresel Vatandaşlar Olma Yolunda Destekleniyor. Okul, Bu Yaklaşımıyla Öğrencilerin Sadece Dil Becerilerini Değil, Aynı Zamanda Kültürel Ve Sosyal Açıdan Da Gelişmelerine Katkı Sağlıyor.

Nitelikli Öğretim Kadrosu Ve Modern Eğitim Yöntemleriyle Öne Çıkan Bridge English Academy, Öğrencilerine Etkili Bir Öğrenme Ortamı Sunuyor.

Bridge English Academy İşletme Sahibi Hasan Tekin, Eğitimde Kalite Standartlarını Sürekli Olarak Yükseltmek İçin Çalıştıklarını Ve Öğrencilerin Başarılı Bir Şekilde Mezun Olmalarını Sağlamak İçin Ellerinden Geleni Yaptıklarını Belirtti.

