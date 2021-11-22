Afşin’li miniklerden Başkan Güngör’e teşekkür!
Bir süre önce Afşin ilçesinin Afşinbey İlkokulu’nun bahçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çocuk parkı için öğrencilerden teşekkür geldi. Hep bir ağızdan, “Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye seslenen minikler parkın doyasıya keyfini çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 13:59
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla miniklerin yüzünü güldürüyor. Kısa süre önce Afşin ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Afşinbey İlkokulu öğrencileri tarafından iletilen oyun parkı talebi hızla yanıtlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulun bahçesine kazandırılan oyun parkı öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Afşinbey İlkokulu’nda öğrenim gören minikler yeni parkın tadını doyasıya çıkarırken teşekkürü de ihmal etmedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e seslenen minikler hep bir ağızdan, “Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.
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