Afşin’li miniklerden Başkan Güngör’e teşekkür!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla miniklerin yüzünü güldürüyor. Kısa süre önce Afşin ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Afşinbey İlkokulu öğrencileri tarafından iletilen oyun parkı talebi hızla yanıtlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulun bahçesine kazandırılan oyun parkı öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Afşinbey İlkokulu’nda öğrenim gören minikler yeni parkın tadını doyasıya çıkarırken teşekkürü de ihmal etmedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e seslenen minikler hep bir ağızdan, “Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.