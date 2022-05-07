Afşinli öğrenciler eTwinning destekli “Feed the Goodness” projesinde yer aldı

İngilizce öğretmeni Melek Tongut; Romanya’dan 3, Kuzey Makedonya’dan 1 ve Türkiye‘den 8 ortak okulun olduğu eTwinning destekli Feed the Goodness (İyiliği Besle) projesiyle öğrencilerde iyilik, doğruluk, nezakat, sevgi, saygı ve empati konularında farkındalık oluşturmayı, öğrencilerin Web 2.0 araçlarını tanıyarak dijital yeterliliklerini geliştirmelerini, İngilizce dil becerilerini artırmayı, görev ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi, okula ve derslere ilgi ve motivasyonlarını artırmayı, işbirlikçi çalışmalarla desteklenmiş etkinliklerde özsaygı ve özgüven kazanmış 21. yy becerilerini taşıyan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Feed the Goodness (İyiliği Besle) projesiyle kültürel ve ahlaki değerlerimizi araştırmayı ve yaşamayı amaçladıklarını belirten Melek Tongut, proje çalışmalarında geleneksel etkinlikleri farklı Web 2.0 araçlarıyla birleştirdiklerini ve böylelikle dijital ve teknolojik yeterliliklerinin de arttığının görüldüğünü ekledi.

Projede öğrenci ve öğretmen web konferansları, avatar oluşturma, animated drawings ile resim canlandırma, çevrimiçi oyunlar hazırlama ve oynama, logo ve poster tasarlama, E-Güvenlik bilgilerini araştırarak sanal pano hazırlama ve bu bilgilerle video ve poster yapma gibi faaliyetlerin yanı sıra, el işi sanatlarıyla hediyelik ürünler hazırladıklarını ve bunları arkadaşlarına, öğretmenlerine hediye ettiklerini, Call For Goodness (İyiliğe Çağrı) şarkısını karışık ülke takımlarıyla yazarak seslendirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü, Yaşlılar Haftası gibi önemli günlerde kutlandı. Yapılan zoom toplantıları ile İngilizce konuşma becerilerinin arttığı ve öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlandığı gözlemlendi.