Afşinli vatandaşlar Afşin meydanında bir araya geldi!

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Afşin’de de vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’da vatandaşlarla birlikte meydanda demokrasi nöbetindeydi.

Burada konuşma yapan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar şu ifadelere yer verdi.

Yaptığı açıklamada o gün insanın tüylerinin diken diken olduğu gündü diyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven konuşmasına şöyle devam etti.