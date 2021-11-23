“Aile içi şiddet” konulu seminerin ardından basın açıklaması yapıldı!
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen “Aile içi şiddet” konulu seminerin ardından basın açıklaması yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 16:20 23.11.2021, 18:39
Yapılan basın açıklamasının ardından, öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı balonlar; bir hayat böylece uçup gitmemeli mesajıyla gökyüzüne bırakıldı.
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin artış gösterdiğini dile getiren Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak GÜL “şiddetle mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı
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