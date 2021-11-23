“Aile içi şiddet” konulu seminerin ardından basın açıklaması yapıldı!

Yapılan basın açıklamasının ardından, öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı balonlar; bir hayat böylece uçup gitmemeli mesajıyla gökyüzüne bırakıldı.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin artış gösterdiğini dile getiren Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak GÜL “şiddetle mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı