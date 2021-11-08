Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi projesinin ilk sunumu yapıldı

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının farklı boyutlarıyla analiz edilerek ilgili tüm tarafların bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum" sloganıyla 10 aşamalı bir proje hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Kongre Merkezinde Düzenlenen program ilk olarak saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Ardından programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu proje hakkında bilgiler verdi.

Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can aile içi ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

"Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum" Projesinin Beşinci (5) Aşaması kapsamında düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kadının toplumumuzda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Konferansta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan "Toplumsal Huzur için Bireysel Mutluluk" , Öğr. Gör. İsmail Göktürk "Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Sosyal Psikolojik Açıdan Aile", Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğr. Gör. Uğur Atalar "Kişilerarası İlişkiler ve Aile içi Roller", Dr. Ögr. Üyesi Ferhat TOPER ise "Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Sorun Çözme Yöntemleri" konularında sunum yaptı.

Konferans katılımcılara plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.