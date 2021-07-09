Ailesi şehidinin evini müzeye çevirdi

Van'da, 15 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanarak götürüldüğü hastanede 3 gün sonra şehit olan bekar özel harekat polisi Ahmet Altun'un ailesi evlat acısı yaşıyor.

Önsen Mahallesinde oturan Altun ailesi, kaldıkları 2 katlı evin üzerine 1 kat daha inşa ettirip, 90 metrekarelik odayı şehit oğullarının eşyalarıyla donattı.

Ailesi odayı şehit oğullarının okul karnesinden, kullandığı saat, bileklik, gözlük, telefon, kişisel bakım eşyaları, not defterleri, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri, kamuflajı, botları, bebekliğinden şehit düştüğü ana kadar olan fotoğrafları ile adeta müzeye dönüştürdü.

Ayrıca şehidin ağabeyi Akif Altun tarafından yaptırılan Ahmet Altun'a ait beylik tabancası, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim evin orta bölümünde sergilenmeye başladı.

Evi bir müze haline dönüştüren aile, zamanlarının büyük kısmını da burada geçirmeye başladı. Odanın duvarlarına da şehit özel harekat polisinin kara kalemle yapılan resimleri asıldı.

şehidin ağabeyi Akif Altun Müzeyi andıran ve gün boyu isteyenlerin ziyaretine açık tutulan eve mahalle sakini ile kentte yaşayanların ilgi gösterdiğini söyledi.