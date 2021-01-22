AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın ihracatının 5 milyar dolara çıkması demek Kahramanmaraş'taki refahın 5 kat artması anlamına geliyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının bugüne kadar 102 talepte bulunduğunu bunlardan 64 tanesini gerçekleştirdiklerini, 38 tanesinin ise devam ettiğini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün asıl önemli konularımızdan bir tanesi organize sanayi bölgesi çalışmasıydı. Çünkü Kahramanmaraş'ın potansiyelini arttırması ve önümüzdeki süreçte özellikle Irak ve Suriye'ye dönük ihracatını arttırması ve oradan gelen talepleri karşılaması açısından ıslah organize sanayi bölgesinin ve organize sanayi bölgesinin hızla çözülmesi gerekiyor. Toplantı sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüştük. İçeride hızlıca hemen bu konuda çalışmaları takip edecek bir koordinasyon kurulu oluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın ihracatının 5 milyar dolara çıkması demek Kahramanmaraş'taki refahın 5 kat artması anlamına geliyor."

Kahramanmaraş'ı daha iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Bizim çalışmalarımızda ne Ticaret ve Sanayi Odamız ne Büyükşehir Belediyemiz ne siyaset ne diğer kurumların hiç birisi birbirinden ayrı ve farklı değildir. Sonuçta hepimiz yüksek bir koordinasyon içerisinde Kahramanmaraş'ımızı daha iyi yerlere taşımak için bir çalışma sürdürüyoruz. Milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayi ve ticaret odamız bunların hepsi Kahramanmaraş'ımızın ayağa kalkması ve geleceğe yürümesindeki temel paydaşlar. Her zaman şunu söylüyoruz; bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarının o şehre dair kurduğu hayallerdir. Bizim de Kahramanmaraş'ımıza dair çok büyük hayallerimiz var, inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ımıza 37 milyar yatırım aldık, inşallah bu yatırımı daha da arttıracağız daha da ileriye götüreceğiz."

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ve iş insanları katıldı.