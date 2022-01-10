AK Parti İlçe Başkanı Tıraş 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak gazeteciler günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel medya temsilcilerine kahvaltı verdi.

Şehre dair sıcak sohbetin yaşandığı programda konuşan tıraş, gazetecilerin gece gündüz, yaz kış demeden halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak için mücadele ettiklerini söyledi.

Tıraş konuşmasında: “10 Ocak Gazeteciler Günü’nde davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gazetecilerin gece gündüz, yaz kış kavramı olmaksızın çalıştıklarını, halka doğru bilgi aktarmak için mücadele ettiklerini biliyoruz.

Elbistan’ımızda şehrimizin tanıtımına en büyük katkıyı gazetecilerimiz veriyor. Çünkü yapılan çalışmalar, etkinlikler halka gazetecilerimiz tarafından duyuruluyor.

Bizler de siyasiler olarak gazetecilerle yakın çalışma içerisindeyiz. Amacımız hep birlikte şehrimizin gelişimine kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Bizler AK Parti ailesi olarak gazetecilerimizin ne denli fedakarlıkla memlekete hizmet ettiklerinin farkındayız. Şahsım ve partim adına gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dişliyorum” diye konuştu.

Programa katılan gazeteciler adına açıklama yapan Aksutv Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk te, gazetecilerin zor şartlar altında çoğu zaman ailesine ve sevdiklerine ayırması gereken zamanı halka bilgi ulaştırmak adına ihmal ettiğine değinerek, AK Parti İlçe Başkanı

Ahmet Tıraş ve yönetim kurulu üyelerine nazik davetleri için teşekkür etti.