AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İletişim Ofisinden hızlı tren iddialarına yanıt geldi!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklama, "Türkiye son 18 yılda, başta ulaşım olmak üzere birçok alanda adeta yeni bir çağ açan

yatırımlarla şaha kalktı.Covid-19 salgınında tüm Dünya’da ekonomin çarkları yavaşlayıp, binlerce insan işsiz kalırken Türkiye böylesi zor süreçte bile yatırımlarına, açılışlarına hız kesmeden devam etti.

Kahramanmaraş’ın evlatları olarak bizler davasına gönül verdiğimiz AK Parti’ninneferleri olarak sadece son bir ayda kadim şehrimiz için toplam bedeli 930 Milyon lira olan yatırımların ihale ve sözleşmelerini yaptık.Bu yatırımlara ek olarak, daha önce müjdesini verdiğimiz hızlı tren hattının Kahramanmaraş bağlantısı Projesinin tamamlanması ile Adana-Gaziantep hızlı demiryolu hattı ile Nurdağı’ndan ayrılarak 50 Km’lik Kahramanmaraş hızlı demiryolu hattı birleştirilecek ve Kahramanmaraş merkeze hızlı tren bağlantısı sağlanmış olacaktır. Yapımına başlanılan Konya-Karaman, Mersin-Adana, Bahçe-Nurdağ hızlı demiryolu hattı ve yatırım programındaki diğer hatların tamamlanmasıyla İstanbul’dan Kahramanmaraş’a hızlı demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yazılı açıklamanın devamında ise hızlı tren projesinin hangi aşamada olduğu ve projeyle alakalı diğer bilgilere yer verildi.

İşte açıklamada kullanılan o bilgiler;

PROJE BÜYÜKLÜKLERİ Projenin Geçtiği İller; Kahramanmaraş, Gaziantep(Nurdağı) Uzunluk 50 km Dizayn Hızı 200 km/sa Tünel adeti/ m 2 adet / 1470 m Köprü adeti / m 10 adet / 1640 m PROJE BİLGİLERİ İhale tarihi 22.06.2017 ( Etüt-Proje) Sözleşme Tarihi Yer Teslim Tarihi 26.12.2017 (Etüt-Proje) 01.02.2018 (Etüt-Proje) Yüklenici firma Etüt proje : ERKA-AS MÜH. Sözleşme Bedeli 3,4 milyon TL ( Etüt-Proje) Tahmini Yapım Bedeli 2 milyar TL (AÜEST) Tahmini Bitiş Tarihi 2021 2.ÇEYREK (Etüt-Proje)

Öte yandan yapılan açıklamanın devamında ise ana muhalefet partisi CHP yetkililerine soru yönelten milletvekilleri ise;

"Kahramanmaraş ve Nurdağ arasında yaklaşık 50 kilometre uzunlukta, 200 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demiryolu projesiyle konforlu ve rahat seyahat imkanına kavuşacağız. Ancak üzülerek görüyoruz ki, CHP Kahramanmaraş Milletvekili, bunca yatırımı görmezden gelip kara propaganda ile Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin gözünün içine baka baka yalan söylemektedir. Paylaşıma konu ihale Gaziantep-Mersin hızlı tren hattının ana arter ihalesidir, bağlantı yolları ihalesi bilahare yapılacak ve Kahramanmaraş’ımızı da bağlayacağız. Sadece bir ay içersinde 930 milyon liralık dev yatırımı yok sayan Sn. Öztunç, elbette ki kendine yakışanı yapıp Hızlı tren bağlantı hattı projesine de kara çalmayı tercih etmiştir. Aziz Kahramanmaraşlılar müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Teşkilatlarımızla birlikte söz verdiğimiz tüm yatırımları nasıl hayata geçirdiysek diğer projeler de süratle tamamlanacaktır. Yapmak bize yıkmak onlara, takdir etmek bize kara çalmak onlara, müjde vermek bize yalan söylemek onlara. Kendisini değerli Kahramanmaraşlılarımızın vicdanına havale ediyoruz. Son olarak, Sayın Öztunç ve onun Partisi CHP’ye soruyoruz biz AK Parti olarak Kahramanmaraş’a 18 yılda okullar, hastaneler, havaalanları, yollar, köprüler, tüneller, Adalet sarayları, bilgi kültür evleri, spor tesisleri ,parklar, meydanlar, yeşil alanlar ve Üniversiteler ile birlikte devlet yatırımı olarak 35 Milyar Liralık yatırım yaparken siz tek bir çivi çaktınız mı?" ifadelerinde bulundu.