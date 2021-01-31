AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, TBMM genel kurulunda konuştu!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Hz. Ali’nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla TBMM genel kurulunda bir konuşma gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 13:28 01.02.2021, 13:29
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç , konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
Bugün, ilmin kapısı olan Hazreti Ali efendimiz ‘in şehadetinin yıl dönümüdür.
O, bir kısım sözlerinde şöyle buyurur: “düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur."
“İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır." “namus, güzelliğin sadakasıdır." “aklı tam olanın sözü az olur." “soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır."
“İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz." “Eğrinin gölgesi de eğri olur." “Nefesler ecele doğru atılan adımlardır." “Mahrumiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır." “Dünyevi arzu ve ümitler, basiretli kimseleri dahi âmâ eder."
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