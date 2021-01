Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden Sözcü'ye Ayasofya Tepki

Sözcü gazetesi bugün “2020’nin Torbasından Felaket ve Gözyaşı Çıktı" manşetiyle verdiği haberinde okuyucularına Ayasofya'nın açılmasını 2020'nin felaketlerinden bir olarak sunmuştu. Sözcü'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil çok pek çok isimden tepki gelirken Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

İşte Kahramanmaraş Milletvekillerinden Sözcü'ye gösterilen tepkiler:

Mahİr Ünal:

Ayasofya'nın ibadete açılmasına “felaket” diyerek gerçek yüzlerin manşete taşımışlar. Ortak amaçlarından vazgeçmeyecekler. Biz değiştiklerini düşünüyoruz onlar her defasında değişmediklerini gösteriyorlar. Fırsat bulduklarında 1940’lara dönerler tezimizi her defasında doğruluyorlar. Milletimizin değerleriyle, inançlarıyla her zaman kavga içinde oldular.

Celalettin Güvenç:

Yabancılaşma ve savrulmada sınırları olmadığını biliyoruz da; bu kin ve nefret ve fütursuz cesaret ve küstahlığı anlamak ve kabullenmek zor..

Ahmet Özdemir:

SÖZCÜ gazetesi Ayasofya’nın açılmasını 2020 yılının felaketler arasında saymış. Bence bu ülkenin başındaki en büyük felaket SÖZCÜ gazetesi ve onun zihniyetindekilerin bu ülkenin ekmeğini yiyipte ülkesinin değerleri ile alay edip kültürüne ihanet içinde olmalarıdır.

Mehmet Cihat Sezal:

Sözcü Gazetesinin Ayasofya Cam açılışını 2020 yılı felaketler arasında saymasını şiddetle kınıyorum. Kimlere hizmet ettiğiniz açıktır. Müslümanların mücadelesi sizin için felaket. Çünkü Haçlı Zihniyetiyle aynı kafadasınız. Sonunuz da aynı olacak.

İmran Kılıç:

Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” İlkesini de sevmiyorlar.