AK Parti MYK Üyesi Ünal, törene katılarak açıklamalarda bulundu
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İSKUR Group ana sponsorluğunda Kahramanmaraş'ta stajlarını tamamlayan 68 serbest muhasebeci için düzenlenen ruhsat törenine katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2021, 15:31 03.12.2021, 15:39
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliğinin (TÜRMOB) büyük bir yapılanma olduğunu ve kamu maliyesine ciddi anlamda destek sağladığını söyledi.
Ünal, TBMM'nin, milletin meselelerinin çözülmesi gereken yer olarak çok güçlü bir şekilde işlevini yerine getirdiğini ve milli iradenin tecelli ettiği yer olduğunu ifade etti.
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