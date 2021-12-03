AK Parti MYK Üyesi Ünal, törene katılarak açıklamalarda bulundu

AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliğinin (TÜRMOB) büyük bir yapılanma olduğunu ve kamu maliyesine ciddi anlamda destek sağladığını söyledi.

Ünal, TBMM'nin, milletin meselelerinin çözülmesi gereken yer olarak çok güçlü bir şekilde işlevini yerine getirdiğini ve milli iradenin tecelli ettiği yer olduğunu ifade etti.