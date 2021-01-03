Akdeniz Aslanları 5 maç sonra kazandı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 8’nci haftada koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı bugün oynanan karşılaşma ile neticelendi. Gümüşhanespor’un ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 3-2 Kahramanmaraşspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Kahramanmaraşspor’a 5 maç aradan sonra galibiyeti getiren golleri 65’nci dakikada penaltıdan Yakup Ramazan Zorlu, 79’ncu dakikada İsmet Kavuştu ve 88’nci dakikada İbrahim Koca kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise, 52’nci ve 90+5'nci dakikada penaltıdan Sercan Kaya’dan geldi.