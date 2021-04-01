Akdeniz Aslanları kayıplarda!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 31’nci haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu ve ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 14:25 01.04.2021, 18:36
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 31’nci hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bugün saat 15.00’te başlayan ve 12 Şubat Stadında oynanan karşılaşmada Kahramanmaraşspor, Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. Konuk ekip Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü 53’ncü dakikada Batuhan Er ve 90'ncı dakikada Dilaver Güçlü kaydetti.
Ligin en tecrübeli ekiplerinden biri olan Kocaelispor, deplasmanda kazandığı kritik 3 puan ile haftayı 55 puan ile 3’ncü sırada tamamlarken, ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Kahramanmaraşspor haftayı 31 puan ile 11’nci sırada tamamladı.
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