Akdeniz Aslanları sezonun son maçında mağlup oldu!

Sezonun son maçında Akdeniz Aslanları sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Kahramanmaraşspor’un tek golünü penaltıdan 70.dakika da Alican Karadağ kaydederken Amed Sportif Faaliyetler’e galibiyeti getiren golleri 40.dakika da Oğuzhan Öztürk, 43. ve 75. dakikalarda Mehmet Nur Aslan, 90+5 dakika da ise Mustafa Papatya kaydetti.

Akdeniz Aslanları, Diyarbakır deplasmanına 13 kişilik kadro ile gitmişti. Çoğunlukta gençlerin forma şansı bulduğu bu maç ile sezon sona erdi.