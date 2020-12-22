AKEDAŞ, enerji kesintisinin önüne geçmek için hatları yeniliyor!
Sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerini yaptığı ek yatırımlarla kış aylarına hazırlayarak enerji kesintilerinin önüne geçmeyi hedefleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş il merkezi ve ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 11:38
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kış aylarında olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için Türkoğlu’nda kırsal mahallelerdeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
AKEDAŞ kırsal mahallelerde eksikliği görülen trafo eklemeleriyle de önemli yatırımlar yaptı.
Bu sayede AKEDAŞ’ın yaptığı yatırımlarla kırsal mahallelerde enerji sıkıntısı yaşanmaması hedefleniyor.
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