Alagöz,''Bu mutlu günümüze katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz''
Elbistanlı İş İnsanı Fatih Alagöz’ün oğlu Hamza için sünnet merasimi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2020, 16:26
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Sünnet düğününe Fatih ve Fatma Alagöz’ün yakınları katılım sağladı.
Dedesinin ismini taşıyan Hamza’nın sünnet merasiminde misafirler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde ağırlandı.
İş İnsanı Fatih Alagöz’ün oğlunun sünnet merasiminde açıklamalarda bulundu.
Alagöz, “bu mutlu günümüze katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.
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