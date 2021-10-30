Anadolu Yaban Keçisi, Kahramanmaraş’ta görüntülendi
Kahramanmaraş eşsiz doğasıyla yüzlerce endemik bitkinin kendisine yaşam alanı bulduğu bir yer bununla beraber nesli tükenmekte olan birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 13:01
Kahramanmaraş eşsiz doğasıyla yüzlerce endemik bitkinin kendisine yaşam alanı bulduğu bir yer bununla beraber nesli tükenmekte olan birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor.
Soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerin sıralandığı hassas türler kategorisinde olan Anadolu Yaban Keçisi, Kahramanmaraş’ın Güvercinlik mevkiinde görüntülendi.
Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği Anadolu yaban keçileri heyecan uyandırdı.
Sürü halinde geçiş gezdikleri görülen Anadolu yaban keçilerinin vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi altında.
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