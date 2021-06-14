Andırın Arıklar Mahallesinde içme suyu şebeke hattı çalışmaları başladı
KASKİ Genel Müdürlüğü, Andırın İlçesi Arıklar Mahallesinde içme suyu şebeke hattı çalışması başlattı. Bu çalışma ile mahallede ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken diğer taraftan da yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu şebekesi tamamlanacak.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 13:40 14.06.2021, 13:50
KASKİ Genel Müdürlüğü, Andırın İlçesi Arıklar Mahallesinde içme suyu şebeke hattı çalışması başlattı. Bu çalışma ile mahallede ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken diğer taraftan da yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu şebekesi tamamlanacak.
Kahramanmaraş il genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti verebilmek için il genelinde çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Arıklar Mahallesinde 1.300 metre şebeke hattı, 1 adet 30 tonluk depo yapımı gerçekleştirecek.
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