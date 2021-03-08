ANG Almila’dan Elbistanspor’a destek!

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de, Kahramanmaraş’ı temsil eden Elbistanspor, şampiyonluk için kenetlenirken, kendisi Elbistanlı olan ve Kahramanmaraş’ta ANG Almila Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan şehrin tanınmış simalarından Âdem Gürz, Elbistanspor’a forma sponsoru olarak destekte bulundu.

Bu desteklerinden dolayı Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ve yönetimi Âdem Gürz’ü ziyaret ederek günün anısına 46 numaralı Elbistanspor forması takdim etti.

3. Lig yolunda Elbistanspor’a başarılar dileyen Ang Almila İlaçlama Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz, “Ben Elbistan doğumluyum. Gençliğim Elbistan'da geçti. Bunun için de Elbistanspor’umuzun 3. Ligdeki mücadelesine katkı sağlamak amacıyla forma sponsoru olmak istedim. Geçen yıl Kahramanmaraşspor’a da 50 Altın Adam projesine katılarak destek vermiştim. Bu yıl da Elbistanspor’umuza aynı desteği vermek için bir çalışma başlattım. İnşallah ANG Almila ilaçlama firması olarak Elbistanspor’umuzu üçüncü lige taşımak için elimizden geleni yapacağız. Futbol takımları bir şehrin markasıdır, Elbistan’ın markası da Elbistanspor’dur. Diğer iş insanlarımız ve bürokrasimiz ile el ele vererek bu takıma 3. Lige çıkma yolundaki mücadelesinde tüm katkıyı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ise, İş insanı Âdem Gürz’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Elbistanspor olarak lige 17 Nisan'da start veriyoruz. Ciddi çalışmalar yaptık, ciddi transferler gerçekleştirdik. Bu konuda her zaman ANG Almila İşletme sahibi Âdem Gürz’ün katkıları dışarıdan sürekli oluyordu ama bu sefer bize dedi ki: ‘Biz Elbistanspor'a katkılarımızdan ziyade biraz da taçlandırmak istiyoruz. Sponsorluk vermek istiyoruz’ dedi. Bu bizi çok onure etti. Kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyorum. ANG Almila ya da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

Haber: Mehmet DEVECİ