Araç Başına 14 Bin 600 TL Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı ve yönetimiyle bir araya geldi. Pandemi döneminin başından itibaren Özel Halk Otobüsleri esnaflarına yönelik sağlanan desteklerden bahseden Başkan Güngör, “Özel Halk Otobüsü esnaflarımızla birlikte iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağız inşallah. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman toplu taşıma esnafımızın yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.

Araç Başı 14 Bin 600 TL

Kahramanmaraş’ın Türkiye’de bir ilke imza attığının altını çizen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel halk otobüslerimize her ay araç başı 5 bin 500 TL maddi destekte bulunuyoruz. Ayrıca şoför esnafımıza aylık akaryakıt farkını da ödeme kararı almıştık. Böylece Türkiye’de bir ilke imza attık. Bu uygulamamıza da ‘Kahramanmaraş Modeli’ adını verdik. Şubat ayında otobüs esnafımıza araç başı sabit 5 bin 500 TL’ye ek olarak bin 800 TL’de akaryakıt farkı olmak üzere toplamda 7 bin 300 TL destekte bulunduk. Mart ayında da sabit 5 bin 500 TL’ye ilaveten akaryakıt fiyat farkı olarak da 9 bin 100 TL maddi destek sağlayacağız. Böylece Mart ayında otobüs esnafımıza araç başı toplam 14 bin 600 TL destekte bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak mütevazı bütçemize rağmen hem otobüs esnafımızı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bu destekleri veriyoruz. Bu sayede de toplu taşımada fiyat güncellemesi yapılmıyor” dedi.

60 Milyon TL Destek

2022 yılında toplu taşıma esnafına sağlanacak desteğin toplamda 60 Milyon TL civarında olacağını vurgulayan Başkan Güngör, “2021 yılında toplu taşıma esnafımıza vermiş olduğumuz destek toplamda 13 Milyon TL. Bu yıl toplu taşıma esnafımıza sağlayacağımız destek 60 Milyon TL civarına ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen şoför esnafımıza desteklerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Toplu taşıma esnafımızı desteklemeye devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör Yanımızda Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün pandemi döneminin başından itibaren her zaman toplu taşıma esnafının yanında olduğunun altını çizen Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı, “Pandeminin başladığı dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, beni bizzat arayarak hiç merak etmeyin bu zorlu süreçte her zaman sizin yanınızdayız dedi. Pandemi döneminin başından itibaren de Sayın başkanımız her zaman sözünde durdu ve bizlerin yanında olmaya devam etti. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışta bizleri zor duruma düşürmüştü. Sağ olsun Hayrettin Başkanımız yine duruma el attı ve bizleri desteklemeye devam etti. Türkiye’de ilk defa bir şehirde otobüs esnafına akaryakıt farkı ödeniyor. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör hayata geçirdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.