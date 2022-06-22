Araç sürücüleri tekrardan LPG’ye dönüş yapmaya başladı!

Litre fiyatı 30 TL’lere dayanan benzin ve motorin karşısında 12 lira olan otogaz müşterilere daha cazip geliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan sanayi ustası Mehmet Tepebaş, “akaryakıt fiyatlarındaki son durum karşısında Otogaz’a geçen müşterilerin sayısı arttı” dedi.

Konuşmasının devamında Tepebaş, lpg’nin şehir içinde ve şehir dışında kilometre başı daha uygun yaktığını söyledi.