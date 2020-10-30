Araştırmacı Yazar Emekli Albay Erdal Sarızeybek Kahramanmaraş’ta
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı Tarafından Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye Konulu Konferans Düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2020, 20:18 30.10.2020, 20:47
Konferansa Konuşmacı Olarak Araştırmacı Yazar Emekli Albay Erdal Sarızeybek Katıldı.
İyi Parti İl Başkanlığı Binası Önünde Sosyal Mesafe Kurallarına Uyularak Düzenlenen Konferans Sonrası Açıklamalarda Bulunan İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel Bu Konferanslara Devam Edeceklerini Ve Kahramanmaraş Adına Hizmet Etmeyi Sürdüreceklerini Söyledi.
Araştırmacı Yazar Emekli Albay Erdal Sarızeybek İse Kahramanmaraş’ta Olmaktan Duyduğu Memnuniyetle Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’yi Konuştuklarını Söyledi.
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