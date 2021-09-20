Aşıklar ve Ozanlar Kahramanmaraş'ta buluştu!
1. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali demokrasi meydanında tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.09.2021, 16:40 20.09.2021, 19:10
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar ve Ozanlar Festivali ilçelerden tam not alırken merkezde ise final gecesinde muhteşem bir kapanış yapıldı.
Festivale yoğun katılım olurken âşıklar ve ozanlar en özel türkülerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.
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