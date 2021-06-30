Auto Gold Garage, Altınşehir Kuyumcular Sitesi otoparkında hizmette

Auto Gold Garage yapmış olduğu yeniliklerle Kahramanmaraşlı vatandaşlara vakitlerin kazanç sağlamaları için kolaylık sağlıyor.

Altınşehir Kuyumcular Sitesi otoparkında hizmet veren Auto Gold Garage ‘da vatandaşlar iç-dış yıkama, iç-dış vip yıkama, detaylı iç temizlik, ozonlama, dezenfeksiyon, döşeme koruma, boya parlatma, seramik ve folyo kaplama, boya koruma filmi, yağ değişimi, araç bakımı ve boyasız göçük onarımı hizmeti alabiliyor.

Hizmetler hakkında Aksu Haber’e bilgiler veren Auto Gold Garage İşletme Sahibi İsmail Kuybu “vatandaşlarımızın vakitlerinden kazanımını ve tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.