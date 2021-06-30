Auto Gold Garage, Altınşehir Kuyumcular Sitesi otoparkında hizmette
Auto Gold Garage Altınşehir Kuyumcular Sitesi otoparkında Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 17:45 30.06.2021, 18:09
Auto Gold Garage yapmış olduğu yeniliklerle Kahramanmaraşlı vatandaşlara vakitlerin kazanç sağlamaları için kolaylık sağlıyor.
Altınşehir Kuyumcular Sitesi otoparkında hizmet veren Auto Gold Garage ‘da vatandaşlar iç-dış yıkama, iç-dış vip yıkama, detaylı iç temizlik, ozonlama, dezenfeksiyon, döşeme koruma, boya parlatma, seramik ve folyo kaplama, boya koruma filmi, yağ değişimi, araç bakımı ve boyasız göçük onarımı hizmeti alabiliyor.
Hizmetler hakkında Aksu Haber’e bilgiler veren Auto Gold Garage İşletme Sahibi İsmail Kuybu “vatandaşlarımızın vakitlerinden kazanımını ve tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
38°
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:07
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü