Av sezonu 21 Ağustos'ta başlıyor!

Ülke genelinde 2021-2022 av dönemi 21 Ağustos itibariyle başlıyor.

KAHRAMANMARAŞ 17.08.2021, 16:46 17.08.2021, 18:50

Merkez Av Komisyonu, avlanma zamanları, avcı başına avlanılacak hayvan miktarı, ava kapalı yasak sahalar, avlanmada kullanılacak araç ve gereçlerin niteliklerine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaysan Silah ve Atef Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya 2020-2021 av döneminde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esasları Aksu Haber’e anlattı.

#Kaysan Silah ve ATEF Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya #Aksu Haber #aksu tv haber #av sezonu
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