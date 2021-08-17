Av sezonu 21 Ağustos'ta başlıyor!

Merkez Av Komisyonu, avlanma zamanları, avcı başına avlanılacak hayvan miktarı, ava kapalı yasak sahalar, avlanmada kullanılacak araç ve gereçlerin niteliklerine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaysan Silah ve Atef Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya 2020-2021 av döneminde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esasları Aksu Haber’e anlattı.