Ay çekirdeği elinde kalan çiftçiler sözleşme yaptıkları firma önünde eylem yaptı

Elbistan ilçesinde ürettikleri beyaz Ay çekirdeğinin üretim ve alım sözleşmesi imzalanan firma tarafından türlü bahanelerle alınmak istenmediğini öne süren çiftçiler firma önünde eylem yaptı.

Çiftçiler hasadın ardından elde ettikleri Ay çekirdeğini sözleşme yaptıkları firmaya teslim etmek üzere götürdüklerinde, kendilerine destek olarak verilen gübre ve tohum ücretini karşılayan kısmın alımının yapıldıktan sonra geriye kalan sözleşmeli ürünün alınmamak için türlü bahaneler üretildiğini iddia etti.

Ürün teslimi için firmanın alım tesisine giden üreticiler, ürünlerinin alınmayacağı bilgisi verilmesi üzerine traktörlerle tesisin girişini kapatıp eylem yaptı.

Mutlu Sönmez adlı üretici: “Biz bu firmayla geçen yıldan beri sözleşmeli çekirdek ekimi yaptık. Bize taban fiyatın 10 lira olduğunu söylediler, tamam dedik. Biz ürünümüzü getirdik ama firma malımızı almayarak bizi mağdur etti. Kırka yakın çiftçi şu an burada mağdur bir şekilde bekliyoruz. Hektolitresi düşük diye bizleri defalarca eleğe saldılar, elek parası verdik. Malımızı temize çıkarttık, malımız yarıya düştü getirdik yine almadılar. Firma yetkilileri almama gerekçesi olarak hektolitresinin yükseltildiğini ve çekirdekte leke olduğunu söylüyorlar. Analiz değerleri yükseltildi, fiyatlar aşağı çekildi. Taban fiyat 10 lira demelerine rağmen fiyatı 8,50 liraya düşürdüler, ona da tamam dedik ama ürünümüzü yine almadılar. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz, sözleşmeyle ürettiğimiz ürünümüzü almalarını istiyoruz. Almayacaklardı neden ektirdiler. Bu firma Türkiye’de tanınmış bir firmadır. Çiftçiyi mağdur etmek onlara yakışmıyor. Ürünümüzü almazlarsa buraya saçıp gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Firmanın sözleşme yaparak kendisine 400 dönem Ay çekirdeği ektirdiğini belirten Haydar Aslan adlı çiftçi de: “Bu firma Ay çekirdeği üretip kendilerine teslim etmem için benimde sözleşme imzaladı. 16 ton gübre verdi, 400 kg tohum verdi ve çekirdek üret dedi. Yetkili müdürleri Ay çekirdeğinin10 liradan alınacağını taahhüt etti. Hasadın ardından elde ettiğimiz beyaz Ay çekirdeğini firmaya teslim etmek için getirdim. 80 ton Ay çekirdeğim var. 40 tonunu ancak teslim ettim. Geriye kalan ürünümü almayacaklarını söylediler. Biz bunlarla sözleşme imzaladığımız için pancarı buğdayı bırakıp Ay çekirdeği ektik ama bu da elimizde patladı. Bankaya borcum var, gübre borcum var, mazot borcum var, tarım işçilerine borcum var, ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Kendilerine güvendirerek imzaladığımız sözleşmeleri de bizlere vermediler. Firma sözleşmeyle ektirdiği ürünü alıncaya kadar buradan ayrılmayacağım. Emeğimi kimseye yedirtmem” diye konuştu.

Eyleme katılan diğer üreticiler de sorunların aynı olduğunu, firmanın sözleşme yaparak ektirdiği Ay çekirdeğini almamak için türlü bahaneler ürettiğini ve üreticilerin mağdur edildiğini söyledi.

Firma yetkilileri ise Ay çekirdeğinin kriterlere uymadığı için alınmadığını öne sürdü.