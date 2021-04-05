Bahtiyar Yokuşu’na ziyaretçi akını!

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran Bahtiyar Yokuşu, fotoğrafçıların da gözdesi oldu. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın Kahramanmaraş turizmine kazandırdığı Bahtiyar Yokuşu’na vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Tarihi Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan tarihi konakları restore ederek turizmin hizmetine sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını da sürdürüyor. Hafta sonu vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Bahtiyar Yokuşu, mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerin de gözdesi oldu. Nikah fotoğraflarını çekilen çiftler, Bahtiyar Yokuşu’na hayran kaldıklarını dile getirdi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da birinci tercihi haline gelen tarihi mekan, Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması adına en önemli mekanlardan biri olmaya aday oldu.

Bahtiyar Yokuşu ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu ziyaretçi yoğunluğuyla hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını aktardı. Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin tarihi sokaklarda olduğunu kaydeden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir ilçeyiz. Bu değerlerimizi turizme yansıtma adına büyük bir çaba harcıyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde bu yansımalardan biridir. Çok şükür ilk etap çalışmasını tamlayarak ziyarete açtık. Şuanda vatandaşlarımızın bu alana yoğun ilgi göstermesi bizleri de son derece memnun etmektedir. İnşallah şehrimizin turizmi bu gibi yerlerle daha da canlı hale gelecek. Şehrin turizmde hareketlenmesi demek, esnafımızın ve bu bölgede yaşayan insanlarımızın yararına olacak. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”