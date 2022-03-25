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Bakan Varank: “Kahramanmaraş Dünya Markası Olacak”

Kuyumcukent’te Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’nin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için bir yola çıkmıştık. Şu an içinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sitemiz de bunu destekler nitelikte. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde de inşallah bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 16:53
Bakan Varank: “Kahramanmaraş Dünya Markası Olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için şehre gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kuyumcukent’te Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Vali Ömer Faruk Coşkun, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz de yer aldı. Açılış töreninde sonra heyet, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Üreten Türkiye

Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’nin açılış töreninde konuşan İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, “Bugün burada şehrimiz, ülkemiz ve kuyumculuk sektörü için çok önemli bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz ile kuyumculuk sektörümüzün ayağa kalkması, dünyayla entegre olması, daha konforlu ve modern bir ortamda üretim yapmaları ve bu ürünleri piyasaya sürmeleri adına müthiş bir atılım. Üreten bir Türkiye, tüm dünya için çok büyük önem arz ediyor. İnşallah kahraman şehrimiz, mücevher ve tekstil sektöründe tüm Türkiye’ye önderlik edecektir” ifadelerini kullandı.

Bağlarımızı Daha Da Güçlendirmeliyiz

İlk defa Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğini ve ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Kahramanmaraş çok eski tarihlerden bu yana pek çok medeniyete eve sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla sanayi, kalkınma, tarım ve pek çok alanda önemli bir potansiyele sahip. AB ile Türkiye iş birliği içerisinde birçok projeye imza attı. AB, Türkiye’nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı. Bu bağlarımızın daha da güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Rekabet Gücü Artırılıyor

Açılış töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Şehrimiz İstanbul’dan sonra altın işlemeciliğinde en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip ikinci kent konumundadır. Altın sektöründe markalaşan şehrimize yeni kazandırılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük

Sanayi Sitesi sayesinde de şehrimizin kuyumculuk sektöründeki etkinliği her geçen gün biraz daha hissedilir hale gelmiştir. Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi projesi kapsamında altın ve kuyumculuk ortak kullanım atölyesiyle birlikte kuyumculuk alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır. İleri teknoloji laboratuvarları koşullarında dünya ile entegre makine ve ekipmanlar sayesinde yurt dışına özel tasarım üreten ve yurt içi altın ihtiyacına karşılık veren firmalarımızın üretim ve istihdam kapasitesinin artması hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımaktadır” dedi.

10 Bin Kişiye İstihdam

Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin ülke için önemini vurgulayan Bakan Varank, “Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri vesilesiyle bir araya gelmiş ve 105 eserin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bunlardan bir tanesi de Bakanlığımızın destekleriyle kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi. Bu projeyle yetersiz imkânlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini artırmış olduk. Şuanda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi tam kapasiteyle çalıştığında 10 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern tesislerinden biri olan bu sanayi sitemizde birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımının üretimde verimliliğin artırmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İkinci Sırada Yer Alıyor

Kahramanmaraş’ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bir bilgi birikimi ve önemli bir tecrübesinin olduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “ Kahramanmaraş, altın ve mücevher sektöründe istihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi hale getirmek ve daha da ileriye taşıyabilmek için iki hususa ihtiyacımızın olduğunu gördük. Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek. Diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun için de Bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini hayata geçirdik. Bu noktada Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi çok önemli bir noktada yer alıyor. Burada açılışını yaptığımız Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi de bu zincirin bir halkasını oluşturuyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş Dünya’da Söz Sahibi Olacak

Son 10 yıl içerisinde dünyada mücevher piyasasında pazar payını artıran iki ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirten Varank, “Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet edebiliyoruz. Ülkemiz, kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik. Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. İşleme rejimini, serbest bölgeleri buna eklediğimiz zaman rakam 11 milyar doları buluyor. Tabii burada asıl iş,

çıkarılan madenin işlenmesi ve katma değerli nihai ürüne dönüştürülmesi. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için bir yola çıkmıştık. Şu an içinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sitemiz de bunu destekler nitelikte. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde de inşallah bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

#Kuyumcukentte Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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