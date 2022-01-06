Başkan Balcıoğlu 2021 yılı Kahramanmaraş ticaretini değerlendirdi!

Başkan Balcıoğlu ihracat rakamlarını değerlendirerek yıllık yüzde 56 oranında bir ihracat artışı yaşandığına dikkat çekti.

Başkan Balcıoğlu son olarak 2021 yılı içerisinde oda olarak yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat yapacaklarını ifade etti.