Başkan Balcıoğlu 2021 yılı Kahramanmaraş ticaretini değerlendirdi!
Göreve geldiğinden bu güne kadar sosyal sorumluluk projelerinden yatırım projelerinin takibine şehrin tanıtımından gastronomisine kadar birçok konuyu ele alarak çeşitli çalışmalara imza atan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu 2021 yılı Kahramanmaraş Ticaretini değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2022, 16:33 06.01.2022, 16:56
Başkan Balcıoğlu ihracat rakamlarını değerlendirerek yıllık yüzde 56 oranında bir ihracat artışı yaşandığına dikkat çekti.
Başkan Balcıoğlu son olarak 2021 yılı içerisinde oda olarak yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat yapacaklarını ifade etti.
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
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