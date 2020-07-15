Başkan Çuhadar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar mesajında şu ifadelere yer verdi;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4’üncü yıldönümünde, bu güne kadar bu vatan için yüreklerini ortaya koyan, canını hiçe sayan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Türk milleti 4 yıl önce bugün, dünyaya bir kez daha vatan saldırıya uğradığında, canını göz kırpmadan verebileceğini göstermiş, Türkiye'yi ele geçirmeyi planlayan sömürgeci güçlere gereken dersi vermiştir. Bu mücadelede, Türk basını da her zaman olduğu gibi canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş darbecilere asla prim vermemiştir.Bu her zamanda böyle olacaktır..

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar