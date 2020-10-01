Başkan Debgici Aksu Haber’e kongreleri değerlendirdi!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici konuşmasında il kongresi sürecinin nasıl olacağını değerlendirerek il kongresi kasım ayında gerçekleşebilir dedi.

Debgici, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanımız 12 Şubat’ta gelmişti il kongre sürecimizde de gelirse Kahramanmaraş olarak onu en iyi şekilde ağırlarız ifadelerini kullandı.

5 Ekim’de yeni yayın dönemine geçecek olan Aksu TV’ye yeni yayın döneminde başarılar dileyen Başkan Debgici Aksu TV’yi her zaman seviyoruz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ