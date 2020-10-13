Başkan Debgici: ''Kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacağız''
Kahramanmaraş Göksun Karayolu Üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Yapımı Devam Eden 5 Tünelde Artık Sona Gelindi.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2020, 19:22 13.10.2020, 19:31
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İnşaat İşleri Tamamlanan Tünellerde Elektromekanik Asfalt Ve İkincil İşlerde Çalışmalar İse Büyükbir Hızla Devam Ediyor.
Yapımı Tamamlanan 5 Tünelle Birlikte Hasancıklı İle Fırnız Arası 5.67 Km Kısalması Hedeflenirken Vatandaşlara Daha Konforlu Bir Yolculuk Sunulacak.
AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici Ve İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli Yapımı Devam Eden Hasancıklı Köprüsünü Ve Sonrasında Çalışmalarda Sona Gelinen 5 Tünelde İncelemelerde Bulunarak Karayolları Yetkilileri Ve Yüklenici Firmadan Bilgiler Aldı.
İl Başkanı Debgici Burada Yaptığı Açıklamada Çalışmalarda Sona Gelindiğini Ve Kısa Süre İçerisinde Vatandaşların Hizmetine Sunulacağını Kaydetti
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