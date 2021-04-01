Başkan Güngör: 2021 Yatırım Yılı Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayınlanan “Artı Eksi Özel” programına katıldı. Gazeteci Ali Eskalen, Mehmet Taş ve Erol Öner’in sunumuyla düzenlenen özel oturum Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Güngör programda, 2019 - 2020 Yatırımları, 2021 Yatırım Programı, Toplu Sözleşme Süreci, Valilik Şehir Meydan Projesi, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Restorasyonu ve Kentsel Yenileme Projesi, Tarihi Kapalıçarşı Cephe İyileştirme Projesi, Yedikuyular Kayak Merkezi, Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları, Yusuflar Mahallesi (Tekke) Kentsel Dönüşüm, Kuveyt Fonu, Kılavuzlu Millet Bahçesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Kültürel Faaliyetler, Ulaşım Yatırımları ve Pandemi Destekleri başta olmak üzere pek çok konuda bilgi aktardı.

2 Yılda 350 Milyon TL Yatırım

Konuşmasına şehir genelindeki alt ve üstyapı çalışmalarını değerlendirerek başlayan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş'ta hemşerilerimin her birine selam ve saygılarımı iletiyorum. hizmetin temel ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerimizi kısa, orta ve uzun vadede şekillendiriyoruz. Talepleri ve kaynakları değerlendirerek öncelik sırasına göre yatırım programımız içerisine alıyoruz. Diğer büyük şehirlere kıyasla hemşehrilerimiz büyük ölçüde kırsal mahallelerimizde ikamet ediyorlar. Kırsal alandaki yol kanalizasyon ve su ihtiyaçları öncelik sırasına göre kategorize ettik. Yolun medeniyet suyun hayat olması münasebetiyle önceliklerimizi bu iki hizmet üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Yönetim planımız çerçevesinde sürdürülebilir bir mali program ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru bir mali yapı ve programla görevde olduğumuz süre boyunca şehrimize 2 yılda toplamda 350 Milyon TL yatırım yaptık.

Yüksek Bir Koordinasyonla Çalışıyoruz

Başkan Güngör konuşmasının devamında 2021 Yatırım Planının oluşmasındaki süreçleri, “Hükümetimiz, Partimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler en yüksek koordinasyonla çalışıyoruz. Pandeminin getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen muhtarlarımız, partimiz, ilçe belediyelerimiz dahil tüm paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk, yatırımlardaki öncelik sıramızı şeffaf bir süreçle belirledik. Bu kapsamda 2021 yılında şehrimize inşallah 595 Milyon TL yatırım gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle değerlendirdi.

Merkezimiz ve Kırsalımızla Büyükşehiriz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör demografik dağılıma ve belediye hizmetlerine ilişkin, “Kahramanmaraş 11 ilçesi ve bütün mahalleleri ile Büyükşehirdir. Biz bütün ilçelerimizi merkez ya da kırsal ayırt etmeden kucaklıyor ve hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her ilçemizin gelişmişlik düzeyi ve hizmet standardı aynı değil. Bunu göz önünde bulundurarak hemşehrilerimize fırsat eşitliği sunmaya gayret ediyoruz. Örneğin Türkoğlu'nda Mahir Ünal Caddesi, Yeni Sanayi, İlçe Meydan Projesi var. Göksun'da Millet

Konağı ve Meydanı projesi gerçekleştirdik. Yine Andırın'da Millet Konağı ve Park, Afşin’de Millet Bahçesi, Elbistan'da Su Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere her bir ilçemizde ihtiyaçlarına göre önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özelikle 2 yıl içerisinde bütün şehrimizde 800 kilometreye yakın asfalt çalışması yaptık. Ekinözü ilçemizde bulunan İçmeler turistik bölgemize hem meydan düzenlemesi hem de 5 milyon liralık yeni bir turistik tesis projesi kazandırıyoruz. Kahramanmaraş’ımızı Akdeniz bölgesinden İç Anadolu bölgesine bağlayan Göksun yolumuz 30 yıllık serüvenin ardından son derece konforlu ve güvenli bir edebiyat yolu haline getirildi. Gerek Arsan kavşağı ile ilgili, gerekse Ekinözü yolları ile ilgili bizim sorumluluk sahamızda olsun olmasın bütün paydaşlarımızla birlikte süreçleri bizzat takip ediyorum. İlçelerden bahsederken elbette merkezi göz ardı etmiyoruz. Yaptığımız çalışmaların önemli bir kısmını Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerimizde gerçekleştirdik” dedi.

İşçilerimize Hayırlı Olsun

Başkan Güngör geçtiğimiz günlerde Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan sözleşmeye ilişkin, “Toplu iş sözleşmesi sürecimizde maaş sınıflandırmasında daha adilane bir sistemi hayata geçirdik. Hem mesai arkadaşlarımızın memnun olacağı hem de bütçemiz ile uygun bir planlama oldu. Böylece geçen sene taban ücrete oranla işçilerimize yüzde 37 oranında zam gerçekleştirmiş olduk. Şuan Belediye işçilerimizin aldığı en düşük ücret 3 bin 700 TL olmuş oldu. Tüm değişkenleri gözeterek bir toplu iş sözleşmesi imzaladık çalışanlarımıza hayırlı olsun diyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

2021’de Dev Yatırımlar Hayata Geçecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 2021 yılı içinde yapılması planlanan projelerle ilgili müjdeler verdi. Güngör; “Şehir merkezinde Tevfik Kadıoğlu alt geçidi projemizi hayata geçireceğiz. Tekke'de kentsel dönüşüm başladı ve devam ediyor. Burayı TOKİ'ye devrettik ve belediye olarak biz de destek veriyoruz. Saçaklızade de biz Büyükşehir Belediyesi olarak 100 konutluk bir projeyi bitirdik. İnşallah hemşehrilerimize kısa sürede bunları teslim edeceğiz. Kurtlar bölgemizde 450 civarında da TOKİ’mizin yapımını gerçekleştirdiği konut var, bunlar da yılsonuna kadar kaba inşaatı tamamlanmış olacak. Şuan Tekke'de kentsel dönüşümün ilk etabı olan 1000 bağımsız bölümün dönüşümü sürüyor. Yine yılsonuna kadar Yusuflar Mahallemizde de yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm konut inşaatı başlayacağı müjdesini de hemşehrilerimize verelim. Tarihi Kapalı Çarşı'mız bizim tarihi mirasımızdan biri. Fakat Kapalıçarşı ön yüzü tarihi dokuya uygun değil. Kapalıçarşı’mızı bir bütün olarak tarihi dokuya uygun bir cephe iyileştirme projesi ile buluşturmuş olacağız. İnşallah İş Bankası'ndan Ulu Camii’ye kadar olan bölümde cephe iyileştirmemiz yılsonuna kalmadan tamamlanacak. Önsen Köprümüz için de bu yolu kullanacak toplamda 120 bin vatandaşımız mağduriyet yaşamasın diye öncelikle bir servis yolu inşa ettik. Ardından belediye bütçemiz ile burada modern bir köprü projesi ihalesi gerçekleştirdik. Buranın da Ağcalı yolundan Önsen Köprüsü’ne kadar yol dolgu ve köprü çalışmaları başlayacak. Köprünün yapılmasıyla beraber hemşehrilerimiz zaman ve yakıttan ciddi bir tasarruf sağlayacak, yol en az yarı yarıya kısalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum şehrimize ziyarete geldiğinde Özel İdare Binası için yıkılması talimatını vermişti. İnşallah kısa süre içerisinde projemizi netleştireceğiz. Burada Kahramanmaraş’ımıza önemli bir meydan kazandıracağız. Meydan projemizde inşaat alanı 40 bin metrekarenin üzerine çıkmayacak. Buraya bin 500 araçlık bir otopark, ticari bir merkez ve hemşehrilerimizin yüz yıl boyunca istifade edebileceği modern bir meydan kazandıracağız” dedi.

Büyükşehir’den Turizm Atağı

Başkan Güngör programda turizm projelerine ilişkin, “Şehrin ziyaretçi sayısını, turist sayısını artırmanın yollarından birisi de turistik tesislerin ve imkanların artmasıdır. Kahramanmaraş’ımızın kültürel ve doğal mirasını yaptığımız projelerle şehrimiz için bir katma değere dönüştüreceğiz. Kültürel kalkınma eylem planımız çerçevesinde Başkonuş, Ilıca, Yedikuyular, İçmeler gibi şehrimizin birbirinden güzel zenginliklerinin turizmden aldığı payın artırılmasını hedefliyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezimizde bungalov evlerimiz ve bedesten çarşımıza ilave olarak kapsamlı bir otel, pist çeşitliliğinin artırılması ve teras kafe olmak üzere bölgenin çehresini değiştirecek yatırımlar yapıyoruz. Yedikuyular’ı 12 ay boyunca açık tutmayı hedefliyoruz. Bu sene pandemiye rağmen 200 bine yakın ziyaretçi aldık. Hedefim önümüzdeki sezona 500 bin ziyaretçiyi bölgemizde ağırlamak. Burası için ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Topografyaya uygun türde ağaçları inşallah bu araziye dikmiş olacağız. Diğer yandan Alikayası’na ise bir seyir terası, kafe ve köprü projemiz var. Vatandaşlarımız isterse tekne ile isterse karayoluyla bu turistik tesisi kullanmış olacaklar. Bu projemizi de inşallah Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilik Anlayışı

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Göç ve mülteci barındıran şehirden düzenlenen projeler için Kuveyt fonundan verilen 10 milyon dolarlık bir desteği almaya hak kazandık. Göçmenlerin sosyal uyumları için oluşturacağımız merkezlerimizi projelendirdik, inşallah bunları da hayata geçirerek mülteci kardeşlerimizin şehrimiz ve ülkemiz içindeki adaptasyonuna katkıda bulunabileceğiz. Öte yandan düzenli yardım yaptığımız 15 bin hemşehrimize durumlarına göre bir limit tanıyarak, istediği marketten veya bakkaldan alışverişlerini yapmaları için birer banka kartı verdik. Böylece kimse ihtiyaç sahibi olduğunu anlamadan ihtiyaçlarını karşılayabildiler. İnşallah bu Ramazan'da da bu sayıyı 20 bine çıkaracağız. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin sayesinde başarılması güç birçok şeyi başardık. İnşallah pandemi sürecinin de üstesinden gelmiş olacağız. Ben bütün hemşirelerimin yaklaşan Ramazan ayını tebrik ediyorum, mübarek Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.