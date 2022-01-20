Başkan Güngör: “Birlikte Daha Güçlüyüz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından önemli bir mesaj kaydetti. Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı ve hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak gerçekleştiği kentte ana arter, kavşak ve bulvarların tamamen açıldığını ifade eden Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda kapalı yolumuz kalmamıştır” dedi.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Toplamda 210 iş makinesi ve 300’ün üzerinde personelle gerçekleştirilen çalışmalar ise kentin 11 ilçesinde ara sokaklar ve tali yollarda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe belediyelerin sorumluluk sahalarında da çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “İlçe belediyelerimizin sorumluluğunda bulunan sokak ve yolların açılması konusunda ilçelerimize destek veriyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.