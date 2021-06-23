Başkan Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına katılan Başkan Güngör: “Liderimizle bir araya geldik. Tüm destekleri için şükranlarımızı sunup değerli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı.
Büyükşehir ve il belediye başkanlarının yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizlere 19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutan şey yerel yönetimlerdeki üstün gayretler, hizmetler ve başarılardır” dedi.
Toplantıya katılan Başkan Güngör ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Büyükşehir ve il belediye başkanları olarak bir araya geldik. Kendisine Kahraman şehrimize verdiği tüm destekler için şükranlarımızı sunup, siz değerli hemşehrilerimizin selamlarını ilettik” ifadelerini kullandı.
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