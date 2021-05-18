Başkan Güngör'den MÜSİAD'a ziyaret!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör iş dünyasının öncü STK’larından MÜSİAD'ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 13:37 18.05.2021, 16:45
Kısa süre öncesinde bayrak değişimi yaşanan MÜSİAD’da göreve gelen Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Güngör’ü misafir etti.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör MÜSİAD Şube Başkanlığı görevine seçilen Serdar Salih Çiçekçi’yi ve Yönetim Kurulunu tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise Başkan Güngör’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ise Başkan Güngör’den şehirde yapılan çalışmalar hakkında çok özel bilgiler edindiklerini söyledi.
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